بالصور.. جسر الاحرار بعد رفع الكتل الكونكريتية عنه

تنشر الخليج 365 صوراً، لتنظيف جسر الاحرار وسط بغداد بعد رفع الكتل الكونكريتية. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "قامت بحملة لتنظيف ورفع المشوهات عن جسر الاحرار وسط بغداد بعد قيام القوات الامنية برفع الكتل الكونكريتية الموضوعة على جانبي الجسر".

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