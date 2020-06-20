العراق يسجل 1870 اصابة وشفاء 1006 من كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (١٠٠٢٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٣٥٢١٤)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( ١٨٧٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٣٣٢بغداد / الكرخ ٣٠٩مدينة الطب ٣٤النجف الأشرف ٧٧االسليمانية ١٨٥أربيل ٤٠دهوك. ٣كربلاء ١٠٠كركوك ٥٨ديالى ٦٣واسط ١٤٦البصرة ١٥٢ميسان ٦٢بابل. ٥٤الديوانية. ٨١ذي قار ٤٨الانبار. ٣٤المثنى. ٢٦نينوى ١٠صلاح الدين. ٥٦

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ١٠٠٦ حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة ٢١٩بغداد الكرخ ١٤٦مدينة الطب. ١٢النجف ٦٥السليمانية. ٦١اربيل. ٣٠دهوك. ١١كربلاء ٨٤كركوك. ٥ديالى ٢واسط. ١٧البصرة ١٢٠ميسان ٧٤بابل: ٥٣ذي قار. ٣٠الديوانية: ٤٣الانبار. ١٠المثنى. ٢١نينوى: ٣

وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت ٨٨ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٢٠

بغداد الكرخ ٨

النجف ٢

السليمانية ٦

اربيل. ١

كربلاء. ٣

كركوك. ٣

ديالى. ٥

واسط. ٢

البصرة. ٣

ميسان ٩

بابل. ٢

ذي قار ٢٠

المثنى. ٢

صلاح الدين. ٢

وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٩٢٢٢، ومجموع حالات الشفاء ١٣٢١١، والراقدين الكلي ١٤٩٩٨، والراقدين في العناية المركزة ٢٤٧"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات ١٠١٣".