العراق يسجل 1870 اصابة وشفاء 1006 من كورونا

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( ١٨٧٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٣٣٢
بغداد / الكرخ ٣٠٩
مدينة الطب ٣٤
النجف الأشرف ٧٧
االسليمانية ١٨٥
أربيل ٤٠
دهوك. ٣
كربلاء ١٠٠
كركوك ٥٨
ديالى ٦٣
واسط ١٤٦
البصرة ١٥٢
ميسان ٦٢
بابل. ٥٤
الديوانية. ٨١
ذي قار ٤٨
الانبار. ٣٤
المثنى. ٢٦
نينوى ١٠
صلاح الدين. ٥٦
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ١٠٠٦ حالة، وكما يلي:
بغداد الكرخ ١٤٦
مدينة الطب. ١٢
النجف ٦٥
السليمانية. ٦١
اربيل. ٣٠
دهوك. ١١
كربلاء ٨٤
كركوك. ٥
ديالى ٢
واسط. ١٧
البصرة ١٢٠
ميسان ٧٤
بابل: ٥٣
ذي قار. ٣٠
الديوانية: ٤٣
الانبار. ١٠
المثنى. ٢١
نينوى: ٣
وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت ٨٨ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ٢٠
بغداد الكرخ ٨
النجف ٢
السليمانية ٦
اربيل. ١
كربلاء. ٣
كركوك. ٣
ديالى. ٥
واسط. ٢
البصرة. ٣
ميسان ٩
بابل. ٢
ذي قار ٢٠
المثنى. ٢
صلاح الدين. ٢
وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٩٢٢٢، ومجموع حالات الشفاء ١٣٢١١، والراقدين الكلي ١٤٩٩٨، والراقدين في العناية المركزة ٢٤٧"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات ١٠١٣".
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