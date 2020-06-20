نائب يدعو الكاظمي لمحاسبة المتورطين بهدر المال العام في الحكومة السابقة

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين في ملفات فساد وهدر المال العام بالحكومة السابقة واحالتهم للقضاء.
وأضاف ان "موازنة العام الماضي كانت بقيمة تخمينية وصلت الى 142 تريليون دينار، كما ان الحكومة السابقة استلمت ما يصل الى 150 مليار دولار من واردات النفط وغيرها في سنة واحدة وبضعة اشهر، والتي تم انفاقها منها في ابواب وصفقات شابها الكثير من الفساد والمغالاة بالانفاق"، لافتا الى ان "ما تم انفاقه في الشهرين الاخيرين من عام 2019 وصل الى 35 تريليون دينار".
وأكد العقابي انه "ورغم حجم الانفاق الكبير من الحكومة السابقة، فلم نجد اي خطوات من الحكومة الحالية ورغم مرور شهرين على تسلمها واجباتها باتجاه محاسبة شخوص الحكومة السابقة او احالة ملفاتها الى الجهات التحقيقية والقضائية، التي بددت كل تلك الاموال وعمدت الى تسليم الخزينة خاوية"، مشددا على ان "الكاظمي بحال اراد تحقيق الاصلاح الحقيقي ومحاسبة الفاسدين والمقصرين فهو مطالب بفتح ملفات هدر المال العام والفساد الذي رافق مسيرة الحكومة السابقة، واتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين فيها واحالتهم للقضاء".
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