بالصور.. تشييع جثمان قائد عمليات بغداد السابق

شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، تشييع جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي بحضور قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي. واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن وصول الطائرة التي ستقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق من تركيا بعد وفاته هنالك. Advertisements تصوير: علي جاسم

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