رئيس تكتل "إحياء ليبيا": الرد المصري يسقط أوهام أردوغان

قال رئيس تكتل "إحياء ليبيا" الدكتور عارف النايض إن رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، من قاعدة سيدي براني، غرب القاهرة، "أسقطت أوهام كل من ظن أن الحلم والصبر ضعفا وترددا، والسعى إلى السلم تخاذلا"، في إشارة إلى أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان



وأوضح النايض فى تصريحات صحفية أن "الرد المصرى جاء مدويا على استعراضات عساكر العثمانية الجديدة فى وسط عاصمتنا طرابلس، وعلى مرتزقتهم الإرهابيين وعلى سماسرتهم الذين هرعوا لتسليم ثروات ليبيا المستقبلية للأترك".

ووصف رسائل الرئيس المصري بـ"رسائل قلبية وصادقة وواضحة"، مؤكداً أن القبائل الليبية رحبت في كلمتها بحديث السيسي حيث كان "واف وشاف وكاف".





Advertisements

وفي وقت سابق السبت، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها من قاعدة سيدي براني العسكرية، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي.

وقال الرئيس المصري إن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.



وأضاف، خلال تفقده، السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، إن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار.

وتابع أنه:" كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".