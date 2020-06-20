وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحذر من فتنة الإخوان الإرهابية

الخليج 365السبت 2020/6/20 08:24 م بتوقيت أبوظبي
حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من الفتنة التي تحاول جماعة الإخوان الإرهابية إثارتها بين شعب المملكة.
ودعا الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في تغريدة بتويتر، إلى "الوقوف صفاً مع قيادة المملكة للدفاع عن العقيدة والوطن"، محذرا من "إفك وحقد جماعة الإخوان ومحاولتها تفتيت بلاد أهل السنة وإشاعة الفتن فيها".
وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، إن هناك "كمية هائلة من الحقد والكذب والحسد ظلماً ضد بلادنا.. بلاد أهل السنة في محاولة لتفتيتها وقتل وتشريد أهلها وهذا الإفك يتبناه الإخوانية وأعداء الاسلام".
وتابع: "خابوا وخسروا.. فالهمة في التمسك بدعوة التوحيد النقية والحذر من الفرق الضالة وجماعاتها"، مضيفا: "لنكن صفاً وأحداً للدفاع عن العقيدة والقيادة والوطن".
يذكر أن تغريدة وزير الشؤون الإسلامية السعودي تتزامن مع انتشار مقاطع لمكالمات مسربة بين قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات عربية معادية للمملكة، حاولة في فترة من الفترات النيل من سيادة السعودية ونشر الفوضى والإرهاب.
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