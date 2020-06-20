ترامب يعقد مؤتمرا انتخابيا حاشدا في أوكلاهاما رغم كورونا

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، اجتماعا حاشدا في منطقة تولسا بولاية أوكلاهاما، في أول تجمع حاشد لحملته الانتخابية منذ أشهر، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأثار الاجتماع الحاشد مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث سيقام داخل ساحة تتسع لـ19 ألف شخص، وتتزايد مخاطر الإصابة مع عدم إجبار الحضور على ارتداء الاقنعة.

وأصدرت الحملة الانتخابية الخاصة بترامب بيانا غير عاديا، يبلغ المشاركين بأن "يتوقعوا جميع المخاطر المتعلقة بالإصابة بمرض كوفيد-19".

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يأتي الاجتماع الحاشد، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بولاية أوكلاهوما يوم الأربعاء الماضي إلى 450 شخصا.

وتشهد أكثر من 20 ولاية أمريكية عددا متزايدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال أنتوني فاوسي، الخبير الأمريكي البارز في الأمراض المعدية، أن البلاد مازالت في خضم موجتها الأولى من الإصابات ومازال من المحتمل حدوث موجة ثانية هذا الخريف.

وذكرت حملة ترامب أنه سيتم تقديم أقنعة ومعقم لليدين في الاجتماع الحاشد، غير أن الكثير من الحاضرين من المتوقع أن يخرقوا المبادئ التوجيهية المحلية والوطنية التي توصي بتغطية الوجه في الأماكن العامة.