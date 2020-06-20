شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلام الإيطالي يشيد بدعم الشيخة فاطمة بنت مبارك لمتضرري كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بالمبادرات الإنسانية للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر في الإمارات، وتبرعها السخي لصالح المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 91)، الذين يتلقون العلاج والرعاية في عدد من المؤسسات الإيطالية، إضافة إلى مبادرتها بدعم آلاف الأسر المتضررة من الجائحة في مدن نابولي وأسيزي وروما.



كما ثمن رؤساء عدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية الإيطالية دعم ومؤازرة الشيخة فاطمة بنت مبارك ومدها يد العون لها في هذه الظروف الصعبة مما انعكس إيجابيا على تعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين من كبار السن والفئات المستحقة.

وبعد أن قدمت الشيخة فاطمة بنت مبارك - بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني - تبرعا سخيا لصالح العشرات من المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العالج في مؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين في مدينة فلورنسا الإيطالية، تابعت مد يد العون للمحتاجين في إيطاليا عبر سلسلة من الهبات.

وتناول الإعلام الإيطالي المطبوع والإلكتروني أخبار هباتها للجمهورية الإيطالية، والتي شملت دعم آلاف الأسر المحتاجة في مدينتي نابولي وأسيزي، إضافة إلى دعم القطاع التعليمي وتعزيز التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال تقديم مئات الألواح الرقمية للجهات التعليمية في العاصمة روما.

ونشرت الصحف في مدينة نابولي خبر تلقي جمعية سانتا ايجيديو دعما ماديا يساهم في تغطية مستلزمات ألف أسرة من الأسر، التي تعرضت لصعوبات مالية بسبب التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى زيارة سفير الإمارات لدى روما، عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، مدينة نابولي، الجمعة، لتسليم مساعدات غذائية من الشيخة فاطمة بنت مبارك لجمعية "سانتا ايجيديو"، تغطي احتياجات 9111 عائلة، وكذلك زيارة وفد السفارة مركز الحماية المدنية في المدينة ولقائه بالعاملين المشاركين في أعمال الرعاية الاجتماعية حيث سلم عددا من الأسر بعضا من السلال الغذائية.

وتوجه رئيس جمعية سانت ايجيديو في نابولي بالشكر والامتنان للشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادراتها الإنسانية واهتمامها باحتياجات الأسر والفئات المحتاجة، التي تعكس قيم الأخوة الإنسانية، وكتعبير صادق عن التضامن الإنساني في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

بدورها توجهت مشرفة تسليم الإعانات الخيرية في الجمعية بالشكر الجزيل للشيخة فاطمة بنت مبارك على مواقفها الإنسانية التضامنية وتبرعها السخي بتحمل نفقات إعانة 9111 عائلة.

كما توجهت بالشكر إلى سفارة الإمارات في إيطاليا لدورها الكبير في توزيع مكرمة الشيخة فاطمة بنت مبارك.

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وتناقلت مواقع إخبارية في إقليم اومبيريا ومدينة أسيزي خبر مساهمات الشيخة فاطمة بنت مبارك، منوهة بالصداقة العميقة التي تجمع بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية.

ولفتت إلى التبرع السخي للشيخة فاطمة بنت مبارك، والذي استهدف مساعدة آلاف الاسر المتضررة من جائحة كورونا في مدينة أسيزي الإيطالية.

واستقبلت ستيفانيا بروتي، عمدة مدينة اسيزي، السفير الإماراتي في مقر بلدية سانتا ماريا ديللي أنجيلي، حيث عبرت عن شكرها العميق لدولة الامارات وللشيخة فاطمة بنت مبارك على تبرعها السخي.

وخلال زيارة السفير الشامسي لمدينة اسيزي، تم عقد اجتماع بحضور عمدة المدينة مع أعضاء لجنة الطوارئ وممثلي جمعية كاريتاس الخيرية، والحماية المدنية، والصليب الأحمر، لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الاقتصادي الذي تعانيه مدينة أسيزي بسبب أزمة كورونا.

وقد نقل السفير الإماراتي تحيات الشيخة فاطمة إلى عمدة اسيزي ومواطنيها وتمنياتها لهم بدوام الصحة والسلامة.

وأشادت عمدة اسيزي بالوقفة التضامنية لدولة الامارات مع الجمهورية الإيطالية لمواجهة جائحة كورونا، وبالتبرع السخي للشيخة فاطمة بنت مبارك ومبادراتها الإنسانية التي شملت آلاف الأسر المحتاجة المتضررة من جائحة كورونا ما يعكس أواصر الصداقة المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وقام السفير الإماراتي برفقة عدد من المسؤولين في مدينة اسيزي بزيارة بعض الأسر في مناطق كابوداكوا، وتورداندريا، وسانتا ماريا ديلي أنجيلي، وتم تسليمهم طرودا تحتوي على مواد غذائية.

كما استقبلت عمدة مدينة روما، فرجينيا راتجي، السفير عمر عبيد الشامسي، الذي سلم بلدية المدينة 200 لوح رقمي (تابلت) بمكرمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك للمساهمة في دعم التعليم الإلكتروني عن بعد، خاصة لأطفال العائلات المحتاجة.

وعبرت العمدة عن امتنانها للشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تعكس نبل مشاعرها وتضامنها مع مدينة روما وسكانها لتجاوز آثار أزمة كورونا.

وأكدت أن هذه المكرمة السخية ستساهم في تعزيز وتسهيل مشروع العودة إلى المدارس في سبتمبر القادم.