طيران الإمارات تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى فيينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استأنفت طيران الإمارات رحلاتها المنتظمة الى العاصمة النمساوية فيينا ،ورحب مطار فيينا بالرحلة الأولى للشركة.



وعبر مارتن جروس، مدير طيران الإمارات في النمسا، عن سعادته باستئناف الرحلات المنتظمة، واستقبال الرحلة الأولى من دبي،موضحا أن طائرة الإمارات "بوينج 777"، وصلت إلى مطار فيينا وعلى متنها أكثر من 200 راكب، لافتا إلى أن رحلات الشركة المنتظمة استؤنفت إلى العاصمة النمساوية فيينا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وأكد جروس أن عودة رحلات الشركة المجدولة إلى فيينا، تعد إشارة واضحة على أننا في طريقنا إلى العودة للحالة الطبيعية.

وعن جهود الشركة خلال فترة أزمة وياء كورونا المستجد، أوضح جروس أن طيران الإمارات قامت مرارا وتكرارا برحلات شحن وتوصيل المساعدات الطبية وقدمت مساهمة مهمة في حماية المواطنين من الوباء.

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وأعلنت طيران الإمارات الخميس الماضي، أنها سوف توفر للمسافرين رحلات إلى 10 مدن أخرى، حيث سينضم إلى شبكتها الحالية كل من كولومبو في 20 يونيو، وسيالكوت في 24 يونيو، واسطنبول في 25 يونيو.

كما تشمل الرحلات حسب بيان للشركة أوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة "هو شي منه" اعتباراً من 1 يوليو، وبرشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة اعتباراً من 15 يوليو.

وسوف تقتصر رحلات الرحلات من سريلانكا وباكستان وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات.

جدير بالذكر أن طيران الإمارات نفذت مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها في المطار وعلى متن الطائرة.

وتضمن الإجراءات توزيع مجموعات أدوات النظافة الصحية التي تحتوي على أقنعة، وقفازات، ومعقّم اليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا على جميع العملاء مجاناً.