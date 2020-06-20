السيسي يوجه رسالة هامة للشعب الليبي: «لو تحركتم وطالبتم بتدخل مصر ستكون إشارة هامة للعالم»

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب الليبي لإبداء كلمته حول ما يتعرض له من تهديدات وانتهاكات تؤثر على أمنه واستقراره.

وقال السيسي، في كلمته التي ألقاها اليوم السبت خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، إنه "لو تحرك الشعب الليبي، وطالب بالتدخل (المصري) ستكون إشارة هامة للعالم بأن مصر وليبيا بلد واحد، وأمنهم واستقرارهم واحد".

وشدد السيسي على ضرورة تحرك الشعب الليبي لإبداء كلمته في ظل التدخل العسكري التركي غير المشروع في الأراضي الليبية.

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وأضاف الرئيس السيسي أنه "إذا أمرنا القوات بالتقدم إلى ليبيا سيكون على رأسها شيوخ القبائل المصرية والليبية ".

وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، مضيفاً: "نحن في مصر نكن لكم احتراماً وتقديراً كبيراً ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم، وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا اهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا ".

وأضاف الرئيس السيسي أن ليبيا "دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللى وصلت اليه القوات الحالية سواء من جانب المنطقة الشرقية او الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفاً ضد آخر."