قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إذا أمرنا القوات بالتقدم إلى ليبيا سيكون على رأسها شيوخ القبائل المصرية والليبية .

وتابع السيسي : إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل ، سيكون إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحدة وأمن واحد وإستقرار واحد .

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وأضاف الرئيس السيسي ، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللى وصلت اليه القوات الحالية سواء من جانب المنطقة الشرقية او الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبى وليس طرفا ضد اخر..وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر، .