حق الدفاع عن النفس وحقن دماء الشعب الليبي.. السيسي يكشف أهداف مصر من تدخلها المباشر في ليبيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر للدولة المصرية في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون له أهداف.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

Advertisements

وقال السيسي، في كلمة ألقاها اليوم السبت، إن أهدافنا هي "حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءاً من الأمن القومي المصري، ووقف فوري لإطلاق النار وحقن دماء الشعب الليبي"، بالإضافة إلى "إطلاق عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لإعلان القاهرة".

وأضاف الرئيس السيسي أن جاهزية القوات للقتال صارت أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن "تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية."، في إشارة إلى تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب مليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي.

وأعرب السيسي عن اعتزازه "لما وصلت قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية، التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي من المهام التي تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وأرضا من كافة التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بجميع حدوده".