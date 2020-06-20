قاض أميركي يرفض منع نشر كتاب جون بولتون

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واشنطن: رفض قاض فدرالي أميركي السبت منع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، رافضا بذلك التماسا قدّمته الإدارة الأميركية.

وجاء في قرار القاضي جويس لامبرت أن بولتون لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية.

وتابع القرار "في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب".

وبات الكتاب متوافرا في المكتبات وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.