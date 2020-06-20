الحكم بالسجن 20 عاماً على مدير مكتب الرئيس في الكونغو

قضت المحكمة العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، بسجن فيتال كامرهي مدير مكتب رئيس البلاد 20 عاما، بعد إدانته باختلاس 48 مليون دولار من أموال الدولة.

ويعتبر كامرهي أرفع مسؤول سياسي يخضع للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع في الكونغو، التي يتفشى فيها الفساد على

مستويات عالية، وألقي القبض عليه في أبريل الماضي، وأودع سجن ماكالا في العاصمة كينشاسا بعد استجوابه.

وجاء في القضية، أن "كاميرهي الذي أدار مشروعا للأشغال العامة ميزانيته 304 ملايين دولار حول أموالا إلى شركات وهمية،

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وأن هذه الأموال شملت 47 مليون دولار مخصصة للإسكان العام وعشرة ملايين دولار لشراء الأدوية".

من جهته، نفى كاميرهي ارتكاب أي تجاوز يتصل بمشروع الإسكان الذي يعتبر من مشروعات الحكومة الرائدة ويعرف بـ"برنامج المئة يوم"، وقال إن "تخصيص الأموال ليس من مسؤولياته".

ووافق كاميرهي على دعم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في انتخابات أجريت عام 2018 متوقعا خلافته في عام 2023.