السنغال تُسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 5783 حالة، وذلك منذ ظهور الوباء بالسنغال

في 2 مارس الماضي.



وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة السنغالية، أنه تم شفاء 71 حالة، ليصل

إجمالي المتعافين إلى 3859 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 1841 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأشارت "الصحة السنغالية" إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 82 حالة.