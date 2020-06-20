السنغال تُسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 5783 حالة، وذلك منذ ظهور الوباء بالسنغالفي 2 مارس الماضي.
إجمالي المتعافين إلى 3859 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 1841 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة السنغالية، أنه تم شفاء 71 حالة، ليصل
وأشارت "الصحة السنغالية" إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 82 حالة.
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