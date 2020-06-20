العليا للأخوة الإنسانية: تدعو لتحسين أوضاع اللاجئين

دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى تحسين أوضاع اللاجئين وإنهاء الممارسات التي تدفعهم إلى مغادرة أوطانهم.
العمل لتحسين أوضاع اللاجئين، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تهددهم أكثر من غيرهم.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم بمناسبة يوم اللاجيء العالمي، إن الإنسانية تحتفي هذا العام بيوم اللاجيء العالمي وقد تخطت نسبة اللاجئين 1% من إجمالي سكان العالم، يعيش معظمهم في ظروف صحية واجتماعية بالغة الصعوبة، ولذا ندعو في هذا اليوم إلى مضاعفة
وأعربت اللجنة، عن تقديرها للجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات والأشخاص والدول المضيفة من أجل احتواء وتخفيف معاناة اللاجئين، وأشادت بالإسهامات الكبيرة التي قدمها الكثير من اللاجئين في المجتمعات التي نزحواإليها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها جهودهم التطوعية في التصدي لوباء كورونا.
وأكدت اللجنة، أن الحل الدائم لمعاناة اللاجئين لن يكون إلا من خلال إنهاء أعمال العنف والصراعات والحروب والتمييز وكل الممارسات التي تدفع الملايين سنويًا لمغادرة أوطانهم، وهو ما يحتاج إلى إرادة حقيقية وجادة في صنع السلام العالمي، والمزيد من العمل والتضامن بين كل أفراد الأسرة الإنسانية لكي يعود الجميع إلى ديارهم وأوطانهم وهم يتمتعون بكل حقوقهم في السلم والأمن والعيش الكريم.
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