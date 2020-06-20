بومبيو يُندد بنفاق الأمم المتحدة بعد تصويتها على قرار يُدين العنصرية

انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشدة اليوم السبت، نفاق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة غداة تصويته على قرار يدين العنصرية المنهجية وعنف الشرطة.
وقال بومبيو إن "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم مؤخرًا كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذًا للديكتاتوريين وللديموقراطيات التي تتسامح معهم"، مضيفا "قرار المجلس التصويت بالامس على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة يعني أنه بلغ مستوى جديدًا من الانحطاط".
وتبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والذي مقره في جنيف وانسحبت منهالولايات المتحدة العام 2018، بالاجماع الجمعة قرارا يدين العنصرية المنهجية وعنف الشرطة بعد شطب اشارة تستهدف الولايات المتحدة تحديدا.
والقرار طرحته دول إفريقية في اطار اجتماع طارىء تمت الدعوة اليه بعد مقتل الاميركي الاسود جورج فلويد والتظاهرات التي عمت العالم رفضا للعنصرية.
وطالب القرار في صيغته الاولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة "العنصرية المنهجية" في الولايات المتحدة. واللجان المشابهة هي عادة هيئات عالية المستوى تنحصر بالازمات الكبرى مثلالنزاع في سوريا.
ولكن تم التخفيف من لهجة النص في شكل تدريجي بحيث لم يعد يسمي الولايات المتحدة في صيغته النهائية، الامر الذي اثار استياء منظمات غير حكومية.
وفي ضوء ذلك، اكتفى بالطلب من المفوضة العليا لحقوق الانسان ميشيل باشليه "أن تعد تقريرا عن العنصرية المنهجية وانتهاكات القانون الدولي على صعيد حقوق الانسان وسوء معاملة الافارقة والافراد من أصل افريقي من جانب قوات الامن".
واكد بومبيو ان "الخطاب المواطني الراهن عن الموت المأسوي لجورج فلويد في الولايات المتحدة هو إشارة الى قوة ديموقراطيتنا ونضجها، وإذا اراد المجلس فعلا حماية حقوق الانسان فإن موضوعات عدة تستحق اهتمامه، مثل انعدام المساواة المنهجي بين الاعراق في اماكن مثل كوبا والصين وايران".
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