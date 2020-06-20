باكستان تُسجل 6 آلاف و604 إصابات جديدة و153 وفاة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها سجلت 6 آلاف و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و153 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكر مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، وفقًا لوكالة الأنباء

الباكستانية الرسمية "إيه بي بي"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 171 ألفًا و666 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الوباء إلى 3 آلاف و382 حالة، بينما تعافى نحو 63 ألفًا و504 مرضى.



وأشار المركز إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 10 آلاف و279 حالة في العاصمة إسلام أباد، وتصدر إقليم السند عدد الإصابات، حيث سجل 65 ألفًا و163 حالة، يليه إقليم البنجاب بـ64 ألفًا و216 حالة.