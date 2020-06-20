رئيس هذه الدولة يثير اشمئزاز دونالد ترامب!

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حيث كشف بولتون في كتابه المرتقب صدوره، عن أقرب زعماء العالم إلى قلب الرئيس ترامب.

وذكر المستشار السابق أن ترامب يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أقرب الزعماء العالميين له.

وعلى النقيض، لا يكن ترامب أي تقدير للرئيس ماكرون، معتقدا أن كل ما يلمسه الرئيس الفرنسي “يتحول إلى شيء مثير للاشمئزاز”.

وشهدت العلاقة بين ترامب وماكرون بعض التوترات، حينما انتقد قيادة ترامب لحلف الناتو، ليرد الأخير بكلام تم وصفه بالمهين والجنوني.

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ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأميركية تحاول وقف صدوره، كما تزعم الإدارة الأميركية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض محتوياته.

وأعلنت جهة النشر أن الكتاب تمت طباعته وتوزيعه بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، وبهذا لا يمكن تعليق صدوره.

يذكر ان الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون كان قد ظهرت للعلن منذ ان أعلن ترامب عن إقالة بولتون آواخر العام الماضي، قائلا إنه أخبر جون بولتون أن خدماته لم تعد ضرورية.

وتابع قائلاً: “اختلفت بشدة مع مقترحاته كما اختلف آخرون في الإدارة، ولذا طلبت من بولتون الاستقالة”.

وأتت إقالة بولتون المعروف بأنه من “صقور السياسة الخارجية المحافظين” بعد أشهر من الاختلافات الجوهرية بينه وبين ترامب، شملت أكبر القضايا السياسية الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة، من كوريا الشمالية إلى إيران وأفغانستان إلى فنزويلا، بالإضافة إلى وجود خلافات بين بولتون وبومبيو أدت إلى تهميش الأول من عدة اجتماعات محورية.