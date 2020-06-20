كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير إيطاليا بالإمارات يشيد بجهودها في مكافحة كورونا بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نيقولا لينير: إن "الإمارات دائماً ما تثبت للعالم أنها دولة حضارية متقدمة، وتحظى بمكانة إقليمية ودولية عالية ومرموقة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها"، لافتاً إلى أهمية العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين الإمارات وإيطاليا في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، الذي عقده مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور مدير عام غرفة أبوظبي محمد هلال المهيري، ونائبي المدير العام عبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وأثنى "لينير" خلال الاجتماع، على المبادرات التي أطلقتها غرفة أبوظبي لاسيما خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من أجل دعم مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، وكم الأنشطة والفعاليات التي تقدمها عبر التقنية الإلكترونية العالية.

وأعرب عن اهتمامه بالتعرف على كيفية العمل والجهود المبذولة التي استطاعت بها غرفة أبوظبي من التواصل مع القطاع الخاص والتخفيف عليهم من وطأة آثار الجائحة، وبث الثقة لديهم لضمان استمرار أعمالهم.

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وأكد مدير عام غرفة أبوظبي محمد هلال المهيري، على أن الإمارات وبفضل القيادة الرشيدة ومرونة السياسة تربعت في مصاف الدول الرائدة في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، محققة بذلك أفضل تصنيف عالمي للسلامة والاستقرار في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ولفت "المهيري" إلى أن الحكومة الإماراتية استطاعت المضي قدماً خلال هذه الأزمة الراهنة، وضخ العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية؛ حيث قدمت أكبر حزمة مرنة لتحفيز الاقتصاد الوطني وصلت إلى 256 مليار درهم، ضمن كم من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها، ولتحافظ على استمرار أعماله وضمان نموه.

كما أشار إلى مواكبة غرفة أبوظبي لهذه الجهود، وعملها على استمرار كافة خدماتها بشكل مستمر ومرن لأعضائها من القطاع الخاص، والتعرف على احتياجاتهم في ظل التأثر الاقتصادي الراهن، ورفع كافة مشاكلهم للحكومة وإشراكهم في اجتماعات ولقاءات مباشرة مع القطاع الحكومي ومجالس الأعمال بغية التوصل إلى حلول وتوصيات تسهم في ترسيخ بيئة أعمال قوية وتواصل عملها بشكل متزن.

ونوه إلى أن غرفة أبوظبي على استعداد دائم للتعاون مع بيئة الأعمال لجمهورية إيطاليا وتعزيز العلاقات الاقتصادية لما فيه تحقيق المصالح المشتركة.