كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. "الدفاع" تكشف عن حالة المتطوعين في اختبار لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حالة المتطوعين الذين يشاركون في اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال الطبيب في مستشفى بوردينكو العسكري أوليغ تشيخلايف: إن "الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم الخميس الماضي باللقاح لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة"، لافتاً إلى أنهم "في حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أي أعراض غير مرغوب فيها"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان لها.

وأوضح الطبيب تشيخلايف: أن "المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم"، مضيفا أن المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو.

وأكد على أنه بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير معهد "غاماليا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة (الذي يتعاون مع وزارة الدفاع في تطوير اللقاح) ألكسندر غينتسبورغ، أن "إنتاج اللقاح قد يبدأ في فصل الخريف المقبل".

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