كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. "الدفاع" تكشف عن حالة المتطوعين في اختبار لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حالة المتطوعين الذين يشاركون في اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال الطبيب في مستشفى بوردينكو العسكري أوليغ تشيخلايف: إن "الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم الخميس الماضي باللقاح لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة"، لافتاً إلى أنهم "في حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أي أعراض غير مرغوب فيها"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان لها.
وأوضح الطبيب تشيخلايف: أن "المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم"، مضيفا أن المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو.
وأكد على أنه بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير معهد "غاماليا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة (الذي يتعاون مع وزارة الدفاع في تطوير اللقاح) ألكسندر غينتسبورغ، أن "إنتاج اللقاح قد يبدأ في فصل الخريف المقبل".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,795 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,654 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.