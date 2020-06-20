كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. المساعدات الطبية لدول العالم تجسد الحرص على دعم جهود مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بصمة عطاء في كل أزمة تمر بها البشرية، وقصب السبق بالوقوف إلى جانب كل محتاج، أينما كان من خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، ووضعت جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تصدت لهذه الأزمة بكفاءة عالية، وجعلت منها نموذجاً يحتذى عالمياً وهو ما يجسده عدد فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها بشكل يومي.

وجسدت المساعدات الطبية الإماراتية لدول العالم حرصها على دعم جهود مكافحة وباء كورونا؛ حيث أثبتت الإمارات أنها من بين ركام حالة الذعر والفوضى التي أصابت العالم جراء الوباء، يمكن أن تنبت زهرة وإشراقة جديدة تعيد البسمة للمتضررين والمعوزين، من خلال ينبوع الخير الذي لا يتوقف لصالح البشر، ترسيخاً لقيم الإنسانية الجامعة إذ أسست فقه التعامل الإنساني مع الظروف والتفاعل مع الأحداث بإيجابية.

ولا ينضب رصيد الإمارات في كافة مجالات البذل والعطاء حيث تناغمت مسيرة الخير مع قراءة فاحصة دقيقة لكل مكونات الاهتمام بالبشر وأولوياتهم، وقد أعطت العالم دروساً في الإنسانية في تعاملها مع هذه الجائحة حفاظاً على أرواح البشر من دون أي تمييز في الدين واللون والعرق.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,795 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,654 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.