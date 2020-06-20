كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير أمني: أردوغان يسعى لإحياء الأمبراطورية العثمانية المهزومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء مجدي عبدالحليم الخبير الأمني، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دخل في حروب في ليبيا وسوريا والعراق لإحياء الأمبراطورية العثمانية المهزومة.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات تلفزيوينة، أن الاقتصاد التركي يعاني من الانهيار، مشيرًا إلى أنه أداة وأراجوز في أيدي بعض الدول الكبرى لزعزعة المنظقة.

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حولت الأكتشافات المتتالية لمصر في المتوسط، أحلام الديكتاتور العثمانى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسيطرة على غاز البحر المتوسط إلى كابوس مزعج بسبب النجاحات المتتالية لمصر بتحقيق اكتشافات ضخمة فى شرق المتوسط.

وبعد توالي اكتشافات الغاز في مصر، وإعلان قبرص ايضا عن عدد من الاكتشافات، أعلنت تركيا عدم اعترافها باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر وقبرص، المبرمة في العام 2013، الأمر الذي دفع قبرص بالرد على أنقرة، ولوحت الأخيرة باستخدام القوة العسكرية، خاصة بعد سقوط الرئيس الاسبق محمد مرسي وسقوك جماعة الاخوان في مصر، وإعلان تركيا رفضها التطبيع مع مصر، لتعلن عن التنقيب بعدها في المتوسط، ضاربة بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية الحائط، وبعدها حذرت الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار، في منطقة شرق المتوسط، وأكدت على "ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه".