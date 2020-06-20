كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ماعت تدعم دعوة شقيق جورج فلويد بفتح تحقيق دولي في قضيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقيل: لابد ان ينتهي النقاش العاجل بوضع آلية تضمن وضع حد لاستمرار الولايات المتحدة في انتهاكاتها إزاء المنحدرين من أصل افريقي رغم غيابها من المشاركة في الجلسة الطارئة.

ألقت مؤسسة ماعت مداخلة شفوية أثناء الجلسة الطارئة حول العنصرية ووحشية الشرطة على إثر مقتل جورج فلويد حيث دعمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دعوة شقيق جورج فلويد أثناء مشاركته في الجلسة لفتح تحقيق دولي في قضيه أخيه موصيا بإنشاء آلية للتحقيق في الممارسات العنصرية العالمية التي ترعاها الدولة.

كما أن المؤسسة لفتت نظر المجلس إلى وجوب توسيع نطاق الإجراءات الوقائية أيضًا لضمان حماية حقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي ومعالجة الإفلات من العقاب من أعمال القتل التي ترتكبها الشرطة، والتي يتم حمايتها باستمرار من المساءلة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المنحدرين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة والعالم.

وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن غياب الولايات المتحدة من حضور الجلسة الطارئة يجب اخذه في الاعتبار أثناء اعتماد نتائج الجلسة بوضع آلية تضمن وضع حد لاستمرار الولايات المتحدة في انتهاكاتها إزاء المنحدرين من أصل افريقي رغم انسحابها من مجلس حقوق الإنسان في موقف واضح من رفض أي تعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان.