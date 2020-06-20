إسبانيا ترفع حالة الطوارئ الصحية ابتداء من الإثنين بعد ثلاثة أشهر عن إقرارها

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم السبت، أن حالة الطوارئ التي تم اعتمادها منذ 15 مارس الماضي، من أجل مواجهة والتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، سيتم رفعها ابتداء من الاثنين المقبل 21 يونيو، ودعا إلى الوحدة والتضامن والتعاون بين جميع مكونات المجتمع الإسباني .

وقال بيدرو سانشيز، في إعلان مؤسساتي من مقر رئاسة الحكومة (قصر لامونكلوا)، خصص لتقديم نتائج تدبير هذه الأزمة الصحية، منذ بدء سريان حالة الطوارئ في 15 مارس الماضي “يجب أن نعيد بناء بلادنا على أسس الوحدة والتضامن”.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، أن “هناك في الأفق أعداء آخرون، وقد أنقذت الوحدة الآلاف من الأرواح في بلادنا، ويمكنها ومفروض فيها أن تنقذ الشركات والمقاولات ومناصب الشغل ويجب علينا المضي قدما معا”، مشيرا إلى أن “أفضل تكريم يمكننا أن نقدمه لضحايا هذه الجائحة هو أن نعمل على جعل بلادنا فضاء ملائما للعيش”.

وشدد بيدرو سانشيز، على أنه سيتم اعتماد العديد من التدابير والإجراءات من أجل مواجهة والتعامل مع احتمال عودة موجة ثانية من الوباء، مشيرا إلى أن الدولة “تعمل على إعداد مخزون واحتياط استراتيجي لمكافحة وباء (كوفيد ـ 19) في المستقبل وسنظل حذرين ويقظين”.

كما ذكر بأنه سيتم تنظيم حفل كبير يوم 16 يوليوز لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي يقدر عددهم بأكثر من 28 ألف شخص.