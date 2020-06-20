إسبانيا تسرع وتيرة ترحيل المهاجرين المغاربة انطلاقا من طنجة

يبدو أن المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب منذ 13 مارس الماضي، أحسن حالا من المغاربة العالقين بالخارج، سواء في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية أو إسبانيا. ففي الوقت التي اكتفت فيه الحكومة المغربية ما بين 10 و16 يونيو الجاري بترحيل، جوا، 1200 عالق من إسبانيا و500 عالق، برا، من الثغرين؛ قررت السلطات الإسبانية تمديد عملية ترحيل العالقين بالمغرب إلى يوم 27 يونيو الجاري، حيث من المرتقب أن تخرج آخر سفينة من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء. وقامت السلطات الإسبانية، منذ يوم 22 ماي الماضي إلى حدود أمس الخميس، بترحيل 7200 إسباني ومهاجر مغربي عالق في المغرب في 9 رحلات بحرية استثنائية، من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مالقة، علما أن كل رحلة تنقل ما بين 700 و800 عالق.

وفي ظل ارتفاع عدد العالقين الإسبان أو المهاجرين المغاربة في مختلف المدن المغربية بسبب الإغلاق الشامل للحدود، قررت الحكومة الإسبانية تخصيص أربع سفن إضافية لترحيل باقي العالقين الأسبوع المقبل. في هذا الصدد، كشفت، مساء أول أمس، شركة النقل البحري الإسبانية ” بالياريا”، المكلفة بترحيل أغلبية العالقين، انتهاء الرحلات البحرية التي تقوم بها انطلاقا من المغرب يوم 25 يونيو المقبل، ذلك لأن كل الأماكن محجوزة، وخاطبت زبناءها من العالقين قائلة: “في حالة كانت هناك خدمات إضافية سنخبركم من خلال هذه البوابة (تويتر)”، فيما خاطبت السلطات قائلة: “نحن رهن إشارة السلطات لبرمجة الرحلات التي تطلبها”.

وبينما كان يتساءل باقي العالقين في المغرب عن مصيرهم بعد بلاغ شركة “بالياريا”، أوضحت السفارة الإسبانية في الرباط، مساء أول أمس، أن رحلة الـ 25 من الشهر الجاري لن تكون الأخيرة، بل تقرر إضافة رحلتين أخريين ستتكلف بهما هذه المرة سفينتي نقل تابعتين لشركة “تراسميديتيرانيا” لتمكين جميع العالقين من العودة. وتشير السفارة الإسبانية في الرباط في حسابها على “تويتر” إلى أن الرحلات الأربع المقبلة ستنظم ابتداء من 24 إلى غاية 27 من الشهر الجاري.

وبالعودة إلى مجموع رحلات ترحيل العالقين بالمغرب صوب إسبانيا، بحرا؛ فقد جرى يومي 22 و28 ماي الماضي، وأيام 3 و4 و10 و17 و18 ترحيل نحو 7200 عالق بالمغرب، أغلبهم من المهاجرين المغاربة المقيمين بالجارة الشمالية، ومن المنتظر أن يبلغ مجموع المرحلين بعد الرحلات المبرمجة في 24 و25 و 26 و27 يونيو الجاري، إلى 10 آلاف مرحل بحرا في 13 رحلة.

وتبين المعطيات التي توصلت بها “أخبار اليوم” أن السلطات الإسبانية قامت بترحيل نحو 17 ألف عالق بالمغرب منذ إعلان المغرب قرار إغلاق الحدود في مارس المنصرم، بحيث رحلت 9500 عالق عبر المعابر الحدودية للثغرين المحتلين سبتة ومليلية، و340 عالق في رحلتين جويتين، و7200 عالق تقريبا، في 9 رحلات بحرية، علما أنه لازالت هناك أربع رحالات أخرى مبرمجة الأسبوع المقبل.