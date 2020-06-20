منظمة الصحة العالمية تراسل المغرب منوهة بمنحه مساعدات طبية لـ15 بلدا إفريقيا

بعثت منظمة الصحة العالمية، بمذكرة بعثة المملكة بجنيف، للإشدادة، بمنح المغرب مساعدات طبية لـ15 بلدا إفريقيا، مرحبة بما. صفته بـ”العمل الخيري السخي، الذي يشكل تمظهرا أصيلا وملموسا للتضامن الإقليمي، في مكافحة جائحة فيروس كوفيد-19″.
وثمنت منظمة الصحة العالمية، المبادرة الملكية، وقالت، “إننا نحتاج في سياق التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك إلى بعضنا البعض”.
كما حرصت المنظمة، من جهة أخرى، على تهنئة المقاولات المغربية التي قامت بتصنيع المنتوجات وتجهيزات الوقاية الممنوحة للدول الإفريقية، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
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