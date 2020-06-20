شفاعمرو: إصابة متوسطة لرجل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل يبلغ من العمر 43 عاما مساء اليوم السبت، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك في جريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

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