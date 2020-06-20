الاحتلال يواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرتين فدوى حمادة، وجيهان حشيمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني عشر على التوالي في ظروف سيئة داخل زنازين سجن الرملة.

وعزلت سلطات الاحتلال الأسيرتين بعد تصديهما لمحاولة مجندة إسرائيلية الاعتداء على إحدى الأسيرات.

يشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017، وهي محكومة بالسّجن لمدة 10 سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، ومحكومة بالسّجن لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء اعتقالها.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها أكثر من 40 مواطنة من بينهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وأقدم الأسيرات هي أمل جهاد طقاطقة المعتقلة منذ عام 2014 ومحكومة بالسجن 7 سنوات بينما أعلاهن حكماً هما شاتيلا سليمان أبو عيادة من كفر قاسم بالداخل المحتل وشروق صلاح دويات من القدس ومحكومتين بالسجن 16 عاما والأسيرة ميسون موسى الجبالي من بيت لحم ومحكومة بالسجن 15 عاما.

وعلى مدار سنوات الاحتلال تعرضت أكثر من 16.000 فلسطينية للاعتقال في السجون الإسرائيلية وقد شهدت فترة الانتفاضة الأولى التي انطلقت عام 1987، اعتقال نحو 3000 فلسطينية.