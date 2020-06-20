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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيات إثر هجوم للقوات الحكومية بنجد العتق شرق صنعاء والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، السبت، إثر هجوم واسع نفذته القوات الحكومية على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية والمقاومة خاضوا معارك ضد المليشيات الانقلابية من ساعات الصباح الأولى وحتى ظهر اليوم تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأضاف، بأن الهجوم تزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق، وأسفرت عن تدمير عربة bmb وعدد من الآليات.
كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الإرهابية في سلسلة جبال صلب ومنطقة الجفرة القريبة من مفرق الجوف، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات ومعدات
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