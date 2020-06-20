صحيفة: الرئيس التركي يلعب على حبال التناقضات بين موسكو وواشنطن

السبت 20 يونيو 2020

قالت صحيفة خليجية، انه كان من المقرر أن يقوم وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرجي لافروف وسيرجي شويجو بزيارة إلى أنقرة يوم الأحد الماضي؛ للاجتماع بنظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، «لمناقشة قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك»، يتصدرها الوضع في كل من ليبيا وسوريا، لكن فجأة، وقبيل سفر الوزيرين الروسيين بساعات أعلن عن تأجيل الاجتماع؛ لعدم استكمال التحضيرات اللازمة، «على أن يتم تحديد الموعد الجديد للاجتماع لاحقاً».



واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت ان تأجيل الاجتماع في اللحظة الأخيرة يعني وفقاً للمحللين الروس أن هناك أزمة صامتة بين موسكو وأنقرة حول الملفين، وأن المسؤولين الأتراك يدركون أن موسكو باتت تشك في نوايا أنقرة وصدقيتها بشأن استعدادها لاتخاذ موقف مرن يخفف من تدخلها العلني في كل من سوريا وليبيا، واستعدادها للوفاء بتعهداتها تجاه لجم المجموعات المسلحة التابعة لها في شمال سوريا، وتنفيذ كل بنود اتفاق موسكو بين الرئيسين بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن وقف التصعيد، وضبط المجموعات الإرهابية، وفتح طريق حلب - اللاذقية / إم 4/، وكذلك تعهد أردوغان بتنفيذ مقررات مؤتمر برلين بالنسبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء عملية السلام هناك.

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واعتبرت ان الوزيرين الروسيين كانا يحملان معهما الملفين السوري والليبي وفق المصادر الروسية؛ للتوصل إلى صيغة تفاهم مع الجانب التركي، تخفف من وطأة التدخل العسكري في ليبيا، وتقنع أنقرة بالانخراط في عملية التسوية السياسية هناك لكن يبدو أن لتركيا حسابات أخرى تتناقض مع الحسابات الروسية والإقليمية وحتى الدولية، وأن لها أجندة خاصة في ليبيا تعمل على تحقيقها حيث يتضح ذلك من الاتصالات القائمة بين أنقرة وواشنطن، وخصوصاً بين أردوغان وترامب بشأن الملف الليبي، وسعي أنقرة لإدخال واشنطن كطرف فاعل في الأزمة يعمل لمصلحتها، في رد على جهود موسكو والقاهرة والدول الأوروبية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وخلصت الى الى ان الرئيس التركي يلعب على حبال التناقضات بين موسكو وواشنطن حول الكثير من الملفات، ويستغل حاجة الطرفين إليه من منظور مصالحهما وتقاطعها مع مصالح بلاده مشيرة الى ان التنسيق التركي - الأمريكي في الملف الليبي لا بد أن يلقي بظلاله السلبية على علاقات أنقرة مع موسكو حول هذا الملف، إضافة إلى الملف السوري.. وذلك يحيلنا إلى سبب تأجيل زيارة الوزيرين الروسيين إلى أنقرة