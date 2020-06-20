اليمن.. إختفاء عقار "ديكساميتازون" في إب بعد إعلان بريطانيا إستخدامه في علاج كورونا

السبت 20 يونيو 2020

قال مصدر طبي إن عقار "ديكساميثاسون" اختفى خلال ساعات من الصيدليات ومخازن الشركات بمحافظة إب، حيث كان متوفر بشكل كبير.



وجاءت عملية إختفاء "ديكساميثاسون" بعد إعلان بريطانيا البدء بمعالجة مرضى كورونا بهذا العقار، والذي سجل أفضل الأدوية المطروحة على المرضى منذ بدء الجائحة بحسب دراسات بريطانية عدة.

وتحدث المصدر الطبي عن أن سعر العقار "ديكساميثاسون" لا يتجاوز مائة ريال إلى مائة وخمسين ريال، قبيل إختفائه من السوق الدوائية بمحافظة إب، في واحدة من أبشع الصور التي تكشف مدى إستغلالية الأوضاع والمتاجرة بمعاناة الناس حد قوله.

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وتصاعدت حدة إختفاء الأدوية المتعلقة بالبروتكول العلاجي لفايروس كورونا المستجد في محافظة إب، وانعدامها من الصيدليات ومخازن شركات الأدوية، فضلا عن إختفاء المطهرات والمعقمات وإرتفاع أسعارها بشكل جنوني.

وشهد السوق الدوائي خلال الأشهر الماضية إرتفاع في الأسعار بحسب مصادر طبية متطابقة، والتي أيضا أكدت انتقال السوق السوداء إلى عالم الأدوية والمستلزمات الطبية، ودخول قيادات حوثية في أسواق الأدوية افتعلت أزمات عدة وفتحت سوق سوداء للمتاجرة بالأدوية الطبية.

وتوفي أكثر من 230 شخص في محافظة إب، منذ مطلع الشهر الجاري بحسب شبكة رصد محلية، في ظل انتشار واسع لفيروس كورونا والحميات الوبائية