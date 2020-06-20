شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 27 شخص في إب اليمنية بكورونا وحميات وأوبئة خلال ثلاثة أيام والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020 توفي 27 شخص بمحافظة إب وسط اليمن، خلال الثلاثة الأيام الماضية، جراء فيروس كورونا وحميات وأوبئة بعدد من البلدات والمناطق بمختلف مديريات المحافظة.

وبحسب شبكة رصد محلية فقد توفي 27 شخص في مختلف مديريات محافظة إب بعضهم بفيروس كورونا وآخرين في منازلهم دون رعاية طبية والبعض بأمراض أخرى. Advertisements مصادر طبية أفادت بوفاة الشيخ "محمد عبدالغني المهلل" من أهالي قرية "عدن جود" السياني بعزلة الهادس متأثرا بإصابته بكورونا منذ اكثر من اسبوع. وفي غرب المحافظة، توفي مواطن يدعى "غالب خالد محمد" من أبناء منطقة الأنهوم بعزلة بني يوسف بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، جراء إشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، إنتشار كبير لفايروس كورونا بالتزامن مع تأكيد مصادر طبية تسجيل عشرات الإصابات والوفيات بجميع مديريات المحافظة، وسط إنكار مليشيا الحوثي إنتشار الفيروس في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 27 شخص في إب اليمنية بكورونا وحميات وأوبئة خلال ثلاثة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.