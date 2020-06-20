لقاح ضد كورونا.. الكشف عن حالة المتطوعين في اختباره

ونقلت الوزارة في بيان لها عن الطبيب في مستشفى بوردينكو العسكري، أوليغ تشيخلايف، قوله، إن "الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم الخميس الماضي باللقاح لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة"، مشيرا إلى "أنهم في حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أي أعراض غير مرغوب فيها".ولفت الطبيب إلى أن "المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم"، مضيفا أن "المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو".

وأكد أنه "بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين".

