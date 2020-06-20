كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حالة المتطوعين الذين يشاركون في اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.
ونقلت الوزارة في بيان لها عن الطبيب في مستشفى بوردينكو العسكري، أوليغ تشيخلايف، قوله، إن "الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم الخميس الماضي باللقاح لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة"، مشيرا إلى "أنهم في حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أي أعراض غير مرغوب فيها".
ولفت الطبيب إلى أن "المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم"، مضيفا أن "المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو".
وأكد أنه "بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين".
ولفت الطبيب إلى أن "المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم"، مضيفا أن "المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو".
وأكد أنه "بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاح ضد كورونا.. الكشف عن حالة المتطوعين في اختباره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.