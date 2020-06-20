شركة فرنسية تستأنف العمل بملعب جديد في العراق رغم الازمة المالية

رياضة 2020-06-20 | 15:10 1,617 مشاهدة كشفت وزارة الشباب والرياضة، السبت، ان شركة "سارل اور" الفرنسية، باشرت باستئناف العمل بمعلب ذي قار سعة 30 الف متفرج.



وأضافت ان "وزارة الشباب والرياضة تثمن هذه المبادرة من الشركة الفرنسية المنفذة باستئناف العمل في ظل ظرف عدم توفر السيولة المالية لدى الوزارة بسبب الأزمة الاقتصادية في العراق، وانتشار جائحة كورونا الوبائية وإجراءات حظر التجوال التي تؤخر تنفيذ المشروع".

وذكرت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، أنه "بتوجيه من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، باشرت شركة سارل اور الفرنسية بأعمال إكمال الأعمال المتبقية لمشروع ملعب ذي قار سعة ٣٠ الف متفرج وملحقاته وبوتيرة عمل تصاعدية وبجهود مكثفة على الملعب الرئيسي لإنجازه بالسرعة الممكنة وحسب السيولة المالية والإمكانات المتاحة على الرغم من الظرف الوبائي القاهر جراء انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد".وأضافت ان "وزارة الشباب والرياضة تثمن هذه المبادرة من الشركة الفرنسية المنفذة باستئناف العمل في ظل ظرف عدم توفر السيولة المالية لدى الوزارة بسبب الأزمة الاقتصادية في العراق، وانتشار جائحة كورونا الوبائية وإجراءات حظر التجوال التي تؤخر تنفيذ المشروع".

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