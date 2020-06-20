بدءاً من يوم غد.. رفع منع التجول بشكل كامل في السعودية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية ، صدور الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل في كل أرجاء المملكة ابتداءً من صباح غد الأحد. ووفق المصدر يتم السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية وبالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع. كذلك يجب ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصا كحد أقصى.



ويستمر تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، كما يستمر تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

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