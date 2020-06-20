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2020-06-20 | 15:00
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اكد مدير مستشفى النعمان في بغداد، صلاح العزي، ان الحالة الصحية للنجم الدولي السابق احمد راضي مستقرة في الوقت الحالي.
وقال العزي في حديث للسومرية نيوز، إن "الوضع الصحي للنجم الدولي السابق احمد راضي، أصبح مستقراً الان بعد عودته الى المستشفى مجدداً امس الأول الخميس".
وأضاف أن "وزارة الصحة طالبتنا بتزويدها بتقرير عن المستجدات التي طرأت على الحالة الصحية لأحمد راضي، لكن لم نتلقَ حتى الان بلاغاً رسمياً بتجهيز راضي للسفر الى عمان".
تجدر الإشارة الى هناك مساعٍ لنقل النجم الدولي احمد راضي الى العاصمة الأردنية عمان للبقاء بالقرب من عائلته وتلقي العلاج للشفاء من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى النعمان: حالة احمد راضي مستقرة.. ولم نتلقَ بلاغاً رسمياً بنقله الى عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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