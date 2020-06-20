إصابة عامل بحريق في الغزالية غربي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إصابة عامل بحريق اندلع بمواد كهربائية في منطقة الغزالية غربي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حريقاً اندلع في مولدة كهربائية اهلية في منطقة الغزالية غربي بغداد، ما أدى الحادث الى اصابة عامل تشغيل المولدة بحروق بليغة تم نقله على اثرها إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، كما توسعت النيران لتحرق 75 الف لتر من خزين وقود الگاز المجاور للمولدة الكهربائية".



وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 10 فرق اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران وتحجيم الخسائر المادية وتمكنت بعد جهود كبيرة من تطويق النيران من الجهات الاربعة ثم السيطرة والاخماد المباشر للوقود المشتعل في الخزانات التخزين والمنسكب على الأرض، وإنهاء الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

