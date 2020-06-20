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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين: الدواء الروسي ضد كورونا هو الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الدواء الذي أنتجته روسيا لعلاج فيروس «كورونا» المستجد، هو الأفضل في العالم.
وأشار بوتين، خلال لقاء مع الأطباء اليوم، إلى أنه «يأمل في إنتاج لقاح ضد الفيروس في روسيا في أقرب وقت».
وأضاف «حقيقة أننا نجحنا في ابتكار الأدوية، وهذا أمر إيجابي للغاية، وبحسب رؤيتي، بناء على ما أرى من تقييمات، فإنه الأفضل في العالم، من حيث الجودة».
وشكر بوتين الأطباء على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس «كورونا»، مؤكداً أنهم قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.
وقال «أهنئ بإخلاص، جميع العاملين الطبيين في البلاد، بمناسبة العيد المهني القادم! أتمنى لكم السعادة والصحة، وبالطبع أشكركم على عملكم المتفاني».
وتابع «لقد فعلت ذلك عدة مرات بشكل غير مباشر، دون أن ألتقي بكم، ولكن الآن، أود أن أقوم بذلك، كما يقال، بشكل مباشر، على قيامكم بواجبكم بمسؤولية وشجاعة».
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