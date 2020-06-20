دولة الإمارات ترحب بقرار "الطاقة الذرية" بشأن إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت الإمارات بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار، يدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء.



ويطالب القرار، الذي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طهران بالتعاون الكامل مع الوكالة، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى عدد من المواقع النووية.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، جهود الوكالة في هذا الشأن لما يمثله المشروع من خطوة مهمة وجادة للحد من تطوير طهران التقنية النووية لأغراض غير سلمية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي انسجاما كاملا مع مطالب الإمارات ودول المنطقة.

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وأشادت الإمارات بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة فيما يتعلق بالتحقق والرصد مِن برنامج إيران النووي.

كما أشادت بالمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشو الوكالة، مؤكدة على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وتبنى مجلس حكام الوكالة، الجمعة، قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

ويمهد النص في هذه المرحلة لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات.

ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي التي تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.