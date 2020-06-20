الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد أداء الشرطة في العاصمة واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أداء الشرطة في العاصمة واشنطن تجاه المتظاهرين الذين اسقطوا تمثالاً لأحد قادة الكونفدرالية وحرقه.



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وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، "الشرطة في واشنطن لا تؤدي عملها، وتقف دون حراك أمام إسقاط المتظاهرين لتمثال أحد قادة الكونفدرالية وحرقه"، وطالب الرئيس الأمريكي بضرورة اعتقالهم فورا.

والخميس الماضي، أسقط محتجون، تمثالا للمكتشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس بمنطقة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية، في ثاني واقعة خلال يومين بعد إسقاط آخر بولاية فرجينيا.

جاء ذلك ذلك خلال مظاهرات غاضبة تجتاح البلاد؛ احتجاجا على وحشية الشرطة والتفاوت بين الأجناس؛ إثر مقتل الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد.