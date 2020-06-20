شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 319 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 467 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 39145 حالة. Advertisements ولفت إلى أن 180 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 536 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 30726 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.