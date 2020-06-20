تفاصيل شروط «تركيا» من أجل توقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

وضعت تركيا، السبت، شرطا من أجل التوصل إلى توقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، حسبما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.

وقال كالين في مقابلة مع "فرانس برس"، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مدينة سرت الإستراتيجية.

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وأضاف المتحدث أن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات الجيش من سرت (شمالا) والجفرة (في الجنوب)".

ومن جهة أخرى، اتهمت تركيا فرنسا بـ"تعريض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر"، وذلك بـ"دعمها" للجيش الليبي في النزاع الدائر.

واعتبر كالين أن هذا الدعم "يعرض أمن الحلف والأمن في المتوسط والأمن في شمال إفريقيا والاستقرار في ليبيا للخطر".