تركيا تضع شرطاً واحداً لوقف إطلاق النار في ليبيا

حددت تركيا شرطاً واحداً من أجل التوصل إى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مقابلة مع "فرانس برس" اليوم السبت، إن تركيا وضعت شرطاً واحداً لوقف إطلاق النار في البلد التي مزقتها الحرب والانقسام منذ سنوات.

وأوضح "كالين" أن وقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب "انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مدينة سرت الإستراتيجية."

وأضافت المتحدث أن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ "انسحاب قوات الجيش من سرت (شمالا) والجفرة (في الجنوب)".

كما اتهمت الرئاسة التركية فرنسا بـ"تعريض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر"، وذلك بـ"دعمها" للجيش الوطني الليبي في النزاع الدائر.

وقال كالين إن هذا الدعم "يعرض أمن الحلف والأمن في المتوسط والأمن في شمال إفريقيا والاستقرار في ليبيا للخطر"، على حد زعمه.

وكانت 7 دول قد أعلنت مساندتها لفرنسا في مواجهتها مع تركيا خلال مباحثات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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ونقلت قناة "العربية" عن مصادر ديبلوماسية لها قولها إن وزراء دفاع الدول الأعضاء بـ”الناتو” عقدوا اجتماعاً بالفيديو، يوم الأربعاء الماضي، شارك فيه مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ووفقاً للمصادر، فإن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا كانوا من بين الدول السبع التي دعمت فرنسا خلال اجتماع الناتو.

ونقلت القناة الإخبارية عن دبلوماسي أوروبي قوله إن “الاتحاد الأوروبي قلق من تصاعد التوتر في شرق المتوسط”، كاشفاً أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون العلاقات مع تركيا في اجتماعهم المرتقب في 13 يوليو المقبل.

وكانت فرنسا قد اتهمت تركيا بارتكاب انتهاكات متكررة لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا، مؤكدةً أن أنقرة تقف عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار هناك.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن “العقبة الرئيسية أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا اليوم تكمن في الانتهاك المنهجي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ولا سيما من جانب تركيا، على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين” في أوائل العام الجاري.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن دعم تركيا لهجوم حكومة الوفاق الوطني "يتعارض بشكل مباشر مع الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار الذي ندعمه"، مشيرة إلى أن هذا الدعم "يتفاقم بسبب الأعمال العدائية وغير المقبولة التي تقوم بها القوات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو، والتي تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وحذرت باريس من أن “هذا التصرف، مثل كل التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، لابد أن يتوقف”.