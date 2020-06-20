كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بصواريخ نووية «تضع نهاية الامبراطورية الأمريكية»

حذرت بيونج يانج واشنطن من اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الولايات المتحدة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بان السفارة الكورية الشمالية في موسكو بعثت رسالة إلى وكالة "تاس" الروسية، بمناسبة الذكرى الـ 70 للحرب الكورية.

وأضافت القناة أنه جاء في الرسالة أن "الجيش الأمريكي يجري خلال هذا العام جميع أنواع المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية وفي المناطق المتاخمة لها، والغرض الرئيسي منها هو نقل ونشر القوات المسلحة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية من الخارج، لهجوم سريع على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

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وأضافت السفارة الكورية الشمالية في رسالتها أن بيونج يانج "تمتلك اليوم صواريخ استراتيجية وأسلحة نووية يمكنها معاقبة كل من يتجرأ على رفيع يديه عليها بلا رحمة، وأينما كانوا على كوكب الأرض".

وهددت السفارة في رسالتها من أن "المنحنى الذي يمكن أن تحدثه حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية، سيكون حدثاً مثيراً يضاف إلى تاريخ البشرية ومن شأنه أن يضع نقطة النهاية للامبراطورية الأمريكية."

يشار إلى العلاقات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية تشهد توتراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية قيام نشطاء منشقين من كوريا الشمالية ويقيمون في كوريا الجنوبية بإرسال منشورات تحريضية ضد بيونج يانج.

وردت بيونج يانج على سيول بتدمير مكتب التنسيق والاتصال بين الجانبين في تفجير مروع نشر التليفزيون الكوري الشمالي الرسمي مقاطع فيديو له.