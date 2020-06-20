لبنان يسجل 26 إصابة.. ولا وفيات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1536 حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 32 حالة منذ 21 فبراير الماضي.

ولفتت إلى أن اجمالي حالات الشفاء بلغت 1006.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 5 يوليو المقبل.