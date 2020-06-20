إنشاء سور بمحيط عمارات حي "ميتالكو" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بسرعة الانتهاء من دهان واجهات المباني بلون موحد، خاصة الغرف المبنية بالطوب الأحمر التي جرى إضافتها مؤخرًا للوحدات السكنية بحي "ميتالكو" بالخارجة وذلك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المكان.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم للحي، ووجه بسرعة بناء سور ساتر بمحيط العمارات، يعلو مستوى نوافذ الطابق الأرضي، وذلك للحفاظ على حرمة المنازل، على أن يكون بمواصفات ولون محدد، مع السماح بزراعة أشجار ظل داخل حيز السور.

ووجه الزملوط، بإزالة المسجد الحالي، وإنشاء مسجد بديل يجري تجهيزه بالخدمات اللازمة لخدمة أهالي الحي واستيعاب أكبر عدد منهم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة وسط الحي لتكون متنفس طبيعي للأهالي.