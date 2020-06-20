"ركنت العربية ورجعت لقيتها مسروقة".. ضبط سائق ادعى سرقة ربع مليون جنيه بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض سرقة ربع مليون جنيه في 15 مايو.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث 15 مايو، بلاغًا من محمود عامر ٣٦ سنة، محاسب ومقيم بالسيدة زينب، مفاده سرقة مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه، من سيارة أحد السائقين العاملين معه بطريق الاوتوستراد دائرة القسم، ويدعى "هاني. م"، سائق، ٤٠ سنة ومقيم بشارع الألفي دائرة قسم شرطة الخليفة.

وبمناقشة السائق أقر أنه ترك السيارة أمام إحدى مداخل مدينة ١٥ مايو وذهب لشراء المياه والعصائر نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة في الجو، وعندما عاد شاهد زجاج السيارة مكسور وشنطة الاموال غير موجوده.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتكشيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

وبمراجعة الكاميرات بمعرفة الرواد محمد يحيى وأحمد إبراهيم وأحمد الحسيني، ضباط مباحث القسم، تبين عدم دخول السيارة دائرة القسم نهائياً وبتوسيع دائرة الاشتباه وتضييق الخناق علي السائق اعترف أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، بأنه هو السارق وقام بالإرشاد علي مكان اختباء الاموال وبرر ذلك لمروره بضائقة مالية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد بدوي هاشم، مأمور قسم 15 مايو، إلى النيابة العامة.