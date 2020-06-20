إجراء اختبارات كورونا لحوالي 2.3 مليون شخص في بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):

أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) اليوم السبت إجراء اختبارات حمض نووي لحوالي 3ر2 مليون شخص، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لاحتواء عودة حالات الإصابة المحلية بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت بكين -التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون شخص- 22 حالة إصابة محلية مؤكدة بالفيروس، وأربع حالات مشتبه بها وحالتين بدون أعراض خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأبلغت بكين حتى نهاية يوم أمس عن 625 حالة محلية مؤكدة، بما في ذلك 411 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم وتسع حالات وفاة، ولا تزال هناك 17 حالة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.