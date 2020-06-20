حل لغز مقتل محامي داخل شقته في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جثة قتيل داخل شقة بشارع الثلاثيني بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة عكف رجال المباحث على فك طلاسمها وصولا إلى الجناة. بلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة الطالبية من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة بالشارع المشار إليه. وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لمحام بها آثار طعنات فتم نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي. Advertisements تحريات المباحث توصلت إلى ٣ مشتبه بهم أشارت المشاهدات وفحص خلافات الضحية إلى ضلوعهم في ارتكاب الجريمة. هل تفنني الإجراءات، تمكن ضباط مباحث الطالبية من ضبطهم، تمهيدا للتحقيق معهم، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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